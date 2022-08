“Le Cinq national est prêt à relever le défi. Avec la cohésion et la détermination dont il fait part, la qualification à la Coupe du monde devrait être acquise”, a affirmé le président de la Fédération tunisienne de basket-ball, Ali Benzarti.

Dans une déclaration relayée mercredi 24 par la TAP, Benzarti a fait savoir que la sélection national avait effectué une préparation de 48 jours ponctuée de trois matchs amicaux, deux contre la Côte d’Ivoire et un face au Soudan du Sud.

Pour le président de la FTBB, les matchs à venir sont à prendre au sérieux et à négocier avec beaucoup de réalisme sans sous-estimer les adversaires. “Il reste six matchs dont trois à disputer à Monastir et qu’il faut aborder avec détermination, discipline et surtout en se conformant aux consignes du coach”, a-t-il encore souligné.

La ville de Monastir abritera, rappelle-t-on, les rencontres de la prochaine et avant-dernière fenêtre qualificative pour le mondial 2023.

La Tunisie est appelée à remporter tous ses matchs à compter du deuxième tour pour conserver intactes ses chances de qualification à la dernière fenêtre (24-26 février) en vu d’une place parmi les cinq nations africaines qui iront au mondial.

Voici la liste officielle des joueurs retenus pour représenter la Tunisie lors de la 4e fenêtre de Monastir:

Omar Abeda, Achref Guennouni, Mikael Roll, Mourad Mabrouk, Zied Chennoufi, Yassine Toumi, Salah Mejri, Mohamed Hdidane, Firas Lahyani, Mokhtar Ghayaza, Makram Ben Romdhane et Oussama Marnaoui.

Programme des matchs de la Tunisie:

Vendredi 26 août (19h30):

Tunisie – Egypte

Samedi 27 août (19h30):

Tunisie – Sénégal

Dimanche 28 août (19h30):

Tunisie – Congo