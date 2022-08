Accélérer la création d’une commission spéciale chargée de mettre en œuvre le plan d’aménagement, de protection et de mise en valeur (PPMV) du site de Carthage, zone classée au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1979, a été au centre d’une séance de travail tenue mardi 23 août 2022 au ministère des Affaires culturelles.

Pour ce faire, Hayet Guettat Guermazi, ministre des Affaires cultures, a réuni autour d’elle des représentants des structures chargées du patrimoine, à savoir l’AMVPPC (Agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle), l’INP (Institut National du Patrimoine), la Direction centrale ainsi qu’un représentant d’un bureau d’études spécialisées en ce domaine.

Au cours de cette rencontre, la ministre des Affaires culturelles a appelé à accélérer la mise en oeuvre du PPMV Carthage dans un délai ne dépassant pas la fin du mois de septembre 2022.

Elaboré entre 1996 et 2003, le Plan de protection et de mise en valeur (PPMV) n’a jamais été approuvé, ni soumis au Centre du patrimoine mondial, ni appliqué. Suite aux 14 déclassements de terrains appartenant au Parc archéologique entre 1992 et 2008, dont deux de grande ampleur en 2006 et 2007, le décret-loi du 10 mars 2011 a permis le retour des parcelles dans le domaine protégé et la fixation des limites du bien au périmètre du site classé en 1985 sur le plan national.