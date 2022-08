La concession Miskar, qui compte parmi les plus importants gisements de pétrole et de gaz en Tunisie, a été accordée à l’Entreprise tunisienne d’activités pétrolières (ETAP), après la fin de son exploitation par la société Shell à hauteur de 100% durant 30 ans. C’est ce qu’indique un communiqué du ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, publié mardi 23 août 2022.

La décision d’octroi de la concession Miskar à l’ETAP pour une durée de 26 ans a été prise en vertu d’un arrêté ministériel de la Ministre de l’Industrie, publié dans le JORT n° 90 en date de 16 août 2022.

Après la fin de la validité de la concession Miskar en date de 8 juin 2022, le ministère de l’Industrie a élaboré une stratégie sur la méthode d’exploitation de la concession, alors que la société Shell avait annoncé l’arrêt de son exploitation pour investir dans les énergies renouvelables.

A noter au passage que 99 % des employés dans la concession Miskar sont des tunisiens.

Cette stratégie a été présentée lors d’un conseil ministériel, et il a été décidé d’accorder la concession à l’ETAP à hauteur de 100 %, conformément à l’article 2.39 du Code des hydrocarbures, en vertu du décret présidentiel n° 117, en date du 22 septembre 2021, publié au JORT, en date de 21 juin 2022.

Le champ Miskar compte parmi les plus importants gisements pétroliers en Tunisie avec une part de production de 25% de la production nationale du gaz.