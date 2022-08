L’opération de l’ensachage des régimes des dattes avec la moustiquaire a démarré dans plusieurs oasis de la délégation de Rjim Maatoug (gouvernorat de Kébili) afin de protéger les fruits des pluies d’automne et la pyrale des dattes.

Le chef de la cellule de vulgarisation agricole, Hedi Mbarek, a indiqué que l’ensachage précoce des régimes des dattes permet de protéger et préserver la récolte contre les pluies automnales et la pyrale. Cette opération permet de préserver la plus grande proportion de la récolte sous forme de branches.

Rappelons que l’opération de l’ensachage des régimes avec du plastique ou avec de la moustiquaire se fait chaque année d’août à septembre.