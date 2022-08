Colette Roubet, professeure émérite au Museum National d’Histoire Naturelle (MNHN, France) a fait don de sa bibliothèque personnelle, dans un but de transmission scientifique, au profit de l’Institut national du patrimoine (INP – Tunisie), plus exactement au Musée archéologique de Sousse.

Ce fonds documentaire, informe l’INP sur sa page Facebook, est composé d’ouvrages de géologie, préhistoire, ethnographie berbère, sociologie, etc. Il constitue une contribution importante dans la recherche en humanité en Tunisie.

Cette bibliothèque de référence sera ouverte et mise à la disposition des chercheurs universitaires très prochainement.

Docteur d’Etat es-lettres et sciences humaines, Colette Roubet est préhistorienne, spécialiste des cultures préhistoriques de l’Afrique méditerranéenne, saharienne et atlantique. Membre du Conseil scientifique de l’Encyclopédie berbère, elle est également membre honoraire du Centre national de recherche en préhistoire, anthropologie et histoire d’Alger.

Professeure titulaire (depuis 1992) au MNHN, membre élue de sa commission de spécialistes (1985-1989), elle est responsable d’un programme scientifique transversal de préhistoire concernant les 20 derniers millénaires des populations autochtones du Maghreb (cultures, comportements techniques symboliques), qui permet de préciser les conditions d’un épanouissement et d’un enracinement des communautés paléo-berbères adoptant le tout premier genre de vie agro-pastoral. Les origines préhistoriques des populations Berbères sont au centre de cette problématique, qui traverse l’Encyclopédie berbère, (membre 2004-2012 des CA-CS).

La diffusion de ces connaissances dans le Master du Museum National d’Histoire Naturelle “Quaternaire et préhistoire” (1983-2012) passe aussi par l’Unité de Recherche QP12 AMASA (Afrique méditerranéenne, atlasique, saharienne et atlantique) qu’elle créée avec ses collègues universitaires et directeurs d’institut en Algérie, au Maroc et en Tunisie.

Elle est auteur et co-auteur de sept livres et de nombreuses publications dans des revues internationales, ouvrages spécialisés, dictionnaires et collaboration à l’Encyclopédie berbère.