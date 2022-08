Enseignement : « Le choix d’une école nécessite réflexion et connaissance de son programme éducatif », dixit Ridha Jaber

Pouvez-vous vous présenter aux lecteurs de webmanagercenter.com ?

Je m’appelle Ridha Jaber, je suis le chef d’établissement de deux institutions privées. Il s’agit d’un collège privé sis aux Berges du Lac 1 de Tunis qui dispense le programme dit « Pilote ».

Notre première promotion avait obtenu 100% de réussite avec 47,62% d’accession au « Pilote ». Ce collège fait actuellement le plein d’élèves.

Le second établissement scolaire, à savoir l’Académie du Lac, situé lui aux Berges du Lac 2 de Tunis, regroupe les niveaux du préparatoire (5 ans) et du primaire (de la 1ère année à la 6ème, soit de 6 à 11-12 ans).

A l’Académie du Lac, nous prévoyons, pour la rentrée 2022/2023, la création du cycle du collège, ce qui permettrait ainsi un cursus de 10 ans, soit du préparatoire à la 9ème.

Concernant les résultats des examens de 6ème et de 9ème de l’année scolaire 2020/2021, il est important de noter que les deux établissements ont obtenu exactement les mêmes taux de réussite, c’est-à-dire 84,6% de réussite et 22,6% d’élèves au Pilote. Ces résultats sont en effet très honorables.

A l’Académie du Lac, l’enseignement dispensé est celui du programme national du ministère de l’Education. Toutefois, ce programme est orienté vers l’interculturel par l’enrichissement des langues.

L’Académie du Lac offre un cursus trilingue (arabe, français et anglais) ancré dans les meilleures traditions pédagogiques françaises, anglaises et tunisiennes. L’environnement scolaire et extrascolaire permet aux élèves de réussir et de s’épanouir dans un monde global.

Nous reconnaissons que chaque élève est un individu unique et nous nous attachons à ce que tous les élèves atteignent leur potentiel d’excellence scolaire. Chaque élève étant important, nos écoles s’appuient sur un véritable projet d’établissement.

Quelles sont les particularités de vos deux établissements ?

L’Académie du Lac et le Collège du Lac proposent une ligne de conduite basée sur un projet d’établissement valorisant pour chaque élève. Ces deux établissements s’inscrivent dans une logique de développement de l’apprenant afin de construire progressivement un véritable citoyen.

Pouvez-vous nous préciser en quoi consiste votre projet d’établissement ?

Notre projet définit le rôle et les missions de ces écoles. Ce projet est basé sur quatre axes importants que nous inculquons progressivement dans le temps à nos élèves à travers un mode de conduite.

Il s’agit de :

développer l’autonomie de l’élève avec une certaine liberté encadrée pour une meilleure acquisition des savoirs et des compétences ;

développer la responsabilisation de l’élève pour le préparer à devenir un citoyen responsable et mûre ;

développer l’estime de soi afin que l’élève ait confiance en lui-même en toute circonstance et affirmer ainsi sa personnalité ;

développer le numérique pour acquérir les compétences du XXIème siècle et être en harmonie avec son temps.

Mais cela nécessite l’adhésion des enseignants et de tout le personnel de l’école

En effet, tout le personnel est sensibilisé dès son recrutement. Les diverses formations et autres séminaires ont forgé tous nos acteurs adultes. L’application de notre projet devient une habitude et un mode de conduite que personne ne conteste.

Il est à noter que les personnels des deux établissements et particulièrement les directions générales, les directions pédagogiques ainsi que tout le cadre enseignant ont une très forte implication et un fort sentiment d’appartenance.

Par ailleurs, plusieurs formations de discipline positive ont renforcé la cohésion de l’équipe et développé largement l’empathie entre les adultes et les enfants.

En quoi consiste la discipline positive dont vous parlez ?

Il s’agit de méthodes de discipline qui exercent une influence positive et constructive sur les enfants ainsi que sur nos relations avec eux. La discipline positive allie fermeté et bienveillance. Ce sont donc des attitudes, des gestes et des paroles employés au quotidien afin d’éduquer et guider les enfants tout en créant un environnement prévisible et des relations basées sur la confiance et le respect.

Nos enseignants ont été formés à la « discipline positive ». Nous développons ce comportement de façon régulière et constante afin qu’elle devienne d’usage courant. Ainsi, la discipline positive permet de développer l’estime de soi et l’affirmation.

Pour se développer, les enfants ont besoin d’un environnement prévisible et de relations affectives significatives. La pédagogie participative que nous appliquons implique les enfants dans les projets de l’école.

C’est donc une attitude qui crée de l’empathie et un comportement sain qui sécurise l’enfant et lui permet de révéler son potentiel et, par voie de conséquence, accélère son développement et améliore nettement ses résultats.

Qu’est-ce qui vous différencie des autres écoles privées ?

Pour certains élèves, nous appliquons un plan individuel d’apprentissage. Pour nous, chaque enfant est important. C’est pourquoi, il est de notre devoir de permettre à chaque élève d’éveiller son potentiel.

En leur donnant les moyens psychologique et environnemental, vous serez très agréablement surpris par les capacités et la créativité des élèves.

C’est aussi un choix pédagogique et des actions prioritaires pour promouvoir la réussite des élèves pouvant éprouver certaines difficultés d’apprentissage en maternel, au primaire et au collège.

Il s’agit d’une véritable feuille de route individualisée menée par une équipe comprenant un médecin, une infirmière, une orthophoniste et une pédopsychiatrie. Certains enseignants avec l’appui des parents impliqués dans la formation de l’enfant programment les activités spécifiques susceptibles de combler les lacunes éventuelles de l’élève et d’aller le plus loin possible dans les objectifs collectifs à atteindre.

C’est une manière de structurer les besoins de l’enfant, en termes de savoir-faire et de savoir-être.

Le plan individuel d’apprentissage sera dès lors revu périodiquement et réadapté en fonction de l’évolution de l’enfant.

Ce projet impose une qualité de la relation enfant/adulte basée sur la confiance et le respect. L’adulte pose un regard sur la personne de l’enfant pour mieux l’accompagner et le guider dans ses apprentissages, pour l’aider à surmonter ses difficultés et le motiver à toujours obtenir le meilleur de lui-même.

Il vise à rendre l’enfant acteur de ses apprentissages, de les comprendre en leur donnant du sens.

En qualité de famille, les parents tiennent une place importante voire capitale dans la réussite scolaire de leurs enfants, en partenariat avec l’équipe pédagogique et médico-sociale.

Grace à tout cela, nous avons créé une ambiance familiale où chaque élève se sent sécurisé, à l’aise et serein. Il peut ainsi développer plus facilement ses qualités et ses capacités.

Lors de la période de la Covid-19 en 2020, nos deux établissements étaient parmi les premiers à instaurer les cours à distance durant le confinement.

Ainsi, conscients de l’intérêt du digital et de l’apport du numérique, nous avons installé des tablettes géantes interactives dans toutes les classes.

Quels sont les avantages de la tablette géante interactive ?

L’usage de la tablette numérique en classe revêt de nombreux avantages parmi lesquels nous pouvons relever une meilleure motivation et une meilleure participation des élèves. Ces tablettes ont accentué l’envie d’apprentissage des élèves.

Grâce à cet outil, les élèves les plus timides participent plus facilement en classe qu’avec les méthodes traditionnelles.

Le côté ludique et interactif de ces nouveaux supports pédagogiques améliore l’attention, la concentration et favorise l’engagement de tous, y compris ceux qui n’osaient jamais lever le doigt.

L’usage des tablettes en classe stimule la créativité et l’implication des élèves ayant des difficultés d’apprentissage.

En effet, avec ces outils, les élèves bénéficient d’une bibliothèque et d’une base de données inépuisables.

À l’ère de l’Internet, les ressources pédagogiques n’ont plus de limites et ne se cantonnent plus aux seuls manuels scolaires. Enseignants et élèves ont accès à tout moment à une infinie diversité de modèles d’exercices, de livres scolaires et de sources d’information.

En outre, les élèves bénéficient d’un apprentissage individualisé. Car la tablette permet à chaque élève d’apprendre à son rythme en revenant sur un point mal compris, en recommençant autant de fois que nécessaire un exercice, etc. L’outil adapte le rythme d’apprentissage au niveau et aux aptitudes de chacun.

Et de leur côté, ils permettent aux enseignants eux aussi de bénéficier d’un gain de temps. En effet, en seulement quelques clics, les enseignants peuvent rapidement fournir aux élèves du contenu intéressant en temps réel. Ils consacrent dès lors plus de temps à la préparation des cours, des exercices et des activités pédagogiques.

Enfin, ces supports permettent une entrée dans l’ère numérique. L’avenir professionnel des enfants et des jeunes d’aujourd’hui est indissociable du numérique. L’acquisition de compétences dès le plus jeune âge facilite cette entrée dans le monde du travail, qui les attend à l’âge adulte.

L’expérience de la tablette géante interactive en classe a donné des résultats aussi concluants qu’encourageants.

L’objectif principal est de former une personne capable d’entamer sereinement et avec confiance l’étape suivante de son cursus.

Mais comment faire savoir tout cela au grand public ?

Choisir une école pour son enfant est une décision importante qui mérite mûre réflexion et nécessite une connaissance parfaite de ce que propose un établissement scolaire.

Nous ne faisons pas de tapage sur notre vision et notre projet. Notre meilleur soutien pour diffuser nos valeurs et notre projet reste fondamentalement le bouche-à-oreille des parents de nos enfants. C’est le moyen le plus sûr et le plus solide d’être valorisé pour recruter de nouveaux élèves.