Le marché Boursier a clôturé la séance de vendredi sur une note positive, avec une hausse de 0,17% à 7930,55 points, et ce dans un flux de 1,8MD, selon l’intermédiaire en Bourse, “Tunisie Valeurs”.

MAGASIN Général s’est adjugé la plus forte hausse de la séance. Dans un volume dérisoire, l’action s’est appréciée de 4,5% à 12,590D. Best Lease a figuré parmi les plus grands gagnants de la cote. L’action s’est offert un gain de 4,1% à 2,300D, dans des échanges quasi-nuls.

MIP a accusé la moins bonne performance de la séance. Dans de très faibles échanges, la valeur a reculé de 5% à 0,190D. Depuis le début de l’année, la société affiche une contreperformance de -5%.

ENNAKL s’est, également, inscrit à la baisse sur la séance. La valeur s’est pliée de 4,4% à 10,990D, en générant des capitaux de 2 mille dinars.

Euro- Cycles a été la valeur la plus dynamique du marché actions. L’action du spécialiste des tricycles a régressé de 0,15% à 34,150 D, en alimentant le marché avec des échanges de 454 mille dinars.