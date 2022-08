A quelques semaines de la tenue du 18 Sommet de la Francophonie, il n’est pas superflu de parler des villes et pays qui parlent le français. Cependant, ce qu’on découvre est on ne peut plus étonnant.

En effet, la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa (près de 12,83 millions d’habitants), est la ville la plus francophone du monde, et ce depuis 2016, devant Paris (11 millions d’habitants). D’ailleurs, les huit des dix villes les plus francophones au monde sont africaines, selon les données du site geo.fr.

En attendant, il est à rappeler que la langue française est parlée par environ 321 millions d’individus. Le français est aussi la langue la 2ème langue la plus parlée d’Europe, la cinquième langue la plus parlée du monde et la quatrième langue sur internet.

A noter également que 29 pays à travers le monde ont le français comme langue officielle.

« De fait, compte tenu de l’Histoire de la France, des passés coloniaux de plusieurs pays à travers le monde, et du fait que, aujourd’hui, près de 93 millions d’élèves et d’étudiants ont le français pour langue d’enseignement et 50 millions de personnes choisissent d’apprendre le français en 2ème langue, la langue de Molière est parlée dans de nombreuses villes… ». , et, bien entendu, pas seulement dans des villes françaises ! Le français est d’ailleurs la langue officielle de 29 pays à travers le monde.

Top 10 des villes les plus francophones du monde