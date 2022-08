Formation dans l’environnement : Si vous êtes jeune et issu de ces gouvernorats, ceci vous concerne

Le Centre international des technologies de l’environnement de Tunis (CITET) annonce, dans un communiqué rendu public jeudi 11 août 2022, l’ouverture des candidatures au programme de formation et d’accompagnement de 120 jeunes porteurs d’idées de projets dans le domaine de l’environnement dans les régions de Béja, Jendouba, Gafsa, Gabès, Médenine et Tataouine, à raison de 20 jeunes pour chaque gouvernorat.

Cette formation s’inscrit dans le cadre du projet ” Appui à la création d’entreprises durables et circulaires dans les régions tunisiennes”, financé par le Centre d’activités régionales pour la Consommation et la Production Durables (SCP/RAC). Ce dernier est en charge de la coopération internationale avec les pays méditerranéens en matière de développement et d’innovation du secteur productif et de la société civile, à partir de modèles de consommation et de production plus durables.

Ce projet vise à réduire l’effet sur l’environnement, des systèmes de production et de consommation en Tunisie et particulièrement dans les régions. Il s’adresse aux spécialistes dans l’appui à la création d’entreprises et aux promoteurs de projets et d’entreprises vertes.

Dans le cadre de SwitchMed, MedWaves, le Centre d’activités régional pour la consommation et la production durables (anciennement SCP/RAC), du Plan d’action pour la Méditerranée du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE/PAM), mène des actions pour soutenir la création et le développement d’entreprises d’économie circulaire en Méditerranée. Ces entreprises sont reconnues par les pays de la Convention de Barcelone comme des moteurs clés de l’économie verte et bleue dans la région méditerranéenne.