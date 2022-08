Ooredoo, sponsor officiel du Festival International de Carthage continue à propager la joie et dessiner le sourire sur les visages des enfants et leur offre l’opportunité d’assister à ce majestueux festival dans le cadre de son programme RSE « Tounes T3ich ».

Cette fois ci les enfants de l’association « Arc en ciel » ont pu profiter d’un ensemble de spectacles exceptionnels. « Le Festival Mondial de la magie » les a emportés dans un monde merveilleux avec les plus grands magiciens du monde représentants des différents courants de la discipline. Ils ont aussi eu l’occasion de se régaler avec le véritable phénomène musical CKAY et ont vibré avec les pionniers de la scène underground tunisienne le groupe « Gultrah Sound System ».

« Nous sommes conscients de notre responsabilité en tant qu’opérateur téléphonique pour diffuser la culture auprès des jeunes et surtout auprès des enfants et ceci fait partie de notre stratégie RSE. A cette occasion, nous avons axé nos actions autour des enfants en leur donnant la chance de vivre des expériences inédites au sein de ce festival » a indiqué M. Mansoor Rached Al Khater en marge de cette action.

Pour sa part Mme Rym Belaich, directrice de l’association « Arc En Ciel », a remercié Ooredoo pour cette action noble et pour son appui à son association en déclarant : « Nous ne pouvons qu’applaudir ces initiatives vu leur importante contribution pour l’intégration des enfants de l’association au sein de la société. Cette action va permettre aux enfants de l’association de vivre un moment magique au sein de ce magnifique monument historique. Nous remercions encore une fois Ooredoo pour tous les efforts fournis pour réussir cette action et nous espérons collaborer ensemble sur d’autres projets et actions. »

Il est à rappeler que d’autres initiatives ont été organisées au profit des enfants des villages SOS qui ont assisté à d’autres spectacles.

Ooredoo, à travers cette action, consolide sa stratégie RSE et participe ainsi à propager la culture auprès des enfants.