La stratégie arabe en faveur des séniors et les préparatifs pour l’organisation en octobre 2022 en Tunisie du congrès arabe sur les séniors à l’initiative de la Ligue des Etats arabes ont été au centre d’un entretien tenu samedi 30 juillet 2022 à Alger entre la ministre tunisienne de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Séniors, Amel Belhaj Moussa, et la secrétaire générale adjointe de la Ligue arabe, Haifa Abou Ghazala.

Selon un communiqué publié lundi 1er août 2022 par ministère de la Famille, l’entretien a été aussi une occasion pour discuter les moyens de promouvoir l’autonomisation économique de la femme et le lancement d’un nouveau projet de partenariat avec l’Entité des Nations unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes) sur l’emploi des femmes en période de changements climatiques.

Les deux parties ont également parlé du rapport régional des pays arabes et de la préparation de la déclaration du Caire pour les femmes : pour le développement des femmes dans la région arabe en 2030.

Par ailleurs, Amel Belhaj Moussa a évoqué les efforts du département en matière de protection de l’enfance signalant la mise en œuvre du programme des jardins d’enfants publics visant à garantir l’accès de tous les enfants aux institutions préscolaires.

Cette visite en Algérie intervient en marge de sa participation aux travaux d’un séminaire international sur le militantisme de la femme algérienne à l’occasion de la célébration du 60ème anniversaire de l’indépendance et de la jeunesse.