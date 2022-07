Le Réseau des journalistes pour les droits de l’Homme (RJDH) a organisé à Tozeur, en partenariat avec le ministère de la Femme, une journée de formation destinée aux organisations et institutions publiques sur le thème ” l’élaboration des campagnes médiatiques sur les questions des femmes “, et ce jeudi 28 juillet 2022.

Cette journée de formation a pour objectif de sensibiliser les journalistes et les représentants de la société civile à ce thème, à l’approche de l’ouverture d’un centre d’hébergement pour les femmes victimes de violence dans le gouvernorat de Tozeur, à partir du 8 août prochain, et qui inclura également les femmes victimes de violences originaires des gouvernorats de Gafsa et Kébili.

Selon Nozha Ben Mohammed, présidente du RJDH en Tunisie, le tissu associatif se doit de développer ses propres moyens de communication en collaborant avec les institutions médiatiques et les professionnels du domaine, en vue de travailler sur le projet de lutte contre la violence à l’égard des femmes et de définir la terminologie de ces questions.

Il s’agit également de fournir les moyens d’encadrement aux victimes de violences et de leur tendre la main pour sortir de leur condition de catégories précaires pour accéder à une situation où elles sont en mesure de subvenir à leurs besoins, a-t-elle ajouté.

A cet égard, le commissaire régional de la femme à Tozeur, Mongi Chetoui, a indiqué que le centre d’hébergement pour les femmes de victimes de violence sera mis en œuvre moyennant une enveloppe de 240 000 dinars et sera géré par l’association ” Karama “.