Le projet “Midi – Youth 2.0″ de remise en valeur de la partie ” Est ” de la médina de Sfax, réputée pour son riche répertoire culturel, a été présenté, mercredi 27 juillet 2022, au maire de la ville de Sfax par des jeunes de la région.

Le projet en question, défini par ses initiateurs comme étant culturel, environnemental et social, a pour objectif d’encadrer et former les jeunes de la médina de Sfax à l’aménagement, la décoration et la revitalisation de certaines parties de la ville, encore inexploitées, mais qui présentent toutefois un modèle architectural historique d’une grande valeur.

Lors de leur rencontre avec le maire de la ville, ls jeunes en question ont appelé le conseil municipal à appuyer ce projet dans le cadre d’un partenariat et d’une coordination avec le comité de la médina.