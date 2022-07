Le marché a perdu quelques points au cours de la séance de mercredi, terminant à 7693,46 points, et ce dans un modeste volume de 2MDt, selon l’analyse de Tunisie Valeurs SOTETEL a signé la plus forte hausse de la séance. Dans un flux de 83 mille dinars, l’action s’est envolée de 5,7% à 2,990Dt. SIAME a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. Echangée à hauteur de mille dinars seulement, la valeur s’est appréciée de 4,3% à 3,850Dt.

Au chapitre des baisses, Ciments de Bizerte a été l’action la plus malmenée de la séance. Sans faire l’objet de transactions, la valeur a trébuché de 4,4% à 1,520Dt. Depuis le début de l’année en cours, la cimenterie publique affiche une débâcle boursière de 30,3%.

Tunis Ré a, également, terminé la séance sur une note morose. L’action du réassureur national a lâché 2,5% à 6,580Dt, en amassant des capitaux de 21 mille dinars.

BIAT a été la valeur la plus dynamique de la séance. L’action de la banque n°1 en Tunisie a reculé de 0,6% à 73,480Dt, en alimentant le marché avec des capitaux de 261 mille dinars.