La société Les Ciments de Bizerte a continué le suivi de ses investissements réalisés dans le cadre de mise à niveau pour garantir la continuité d’exploitation.

Au cours du 2ème trimestre, la société a continué l’entretien de ses équipements et a programmé des arrêts pour le bon déroulement des interventions d’entretien. Cet état de marche a engendré une production du clinker Jusqu’au 30/06/2022 de 147.000 tonnes soit une diminution de 44.000 tonnes par rapport a la même période de l’année 2021, ce qui représente une régression de 23,03%.

La production du ciment de la société LES CIMENTS DE BIZERTE jusqu’au 30/06/2022 a été de 148.308 tonnes, cette production a diminué de – 25.042 tonnes par rapport à la même période de l’année 2021 qui a été 173.350 tonnes soit une régression de – 14.44%.

La production de la chaux jusqu’au 30/06/2022 a connu une diminution de – 21.83% soit une diminution de 696 tonnes par rapport à la production de la même période de l’année 2021. Cette baisse est due au manque de la demande de la chaux constatée sur le marché nationale et au niveau du secteur.

Il est à signaler que la production des ciments et de la chaux sont en fonction de la demande et que les quantités produites ont été réalisés sur cette base .La production du ciment et de la chaux est en corrélation directe avec les quantités vendues.

Durant le 2ème trimestre 2022, la demande locale des liants en Tunisie a vu une régression de – 32.31% durant le mois de Avril, +8.40 % durant le mois de Mai et -2.29 % durant le mois de juin soit une régression globale de – 6.54%. En outre le 1er trimestre 2022,les ventes des liants en Tunisie ont régressé de -13.61%.

Le chiffre d’affaires local de la Société Les Ciments de Bizerte jusqu’au 30/06/2022 a gardé une stabilité avec une légère diminution de -4.27% comparé à la même période 2021 passant de 27.486.118DT à 26.310.909DT en 2022 soit une diminution de –1.175.209DT.

Le chiffre d’affaires export de la Société Les Ciments de Bizerte jusqu’au 30/06/2022 a connu une régression de -38.65% comparé à la même période 2021 passant de 7.581.169DT à 4.650.852DT soit une diminution de 2.930.317 DT.

Suite a l’incident survenu sur le quai et aux contraintes déclarés par l’OMMP déclenché le premier trimestre, le chiffre d’affaires globales (local+export) jusqu’au 30/06/2022 a connu une diminution de 11,70% par rapport a l’année 2021 passant de 35.067.287DT à 30.961.761DT soit une diminution de 4.105.526 DT. Ces contraintes portuaires ont été résolus durant ce deuxième trimestre 2022 et la SCB a repris le déchargement des bateaux dont la cargaison dépasse les 20.000 tonnes. Aussi durant ce deuxième trimestre de l’année 2022, l’activité de déchargement des navires de coke de pétrole a généré des revenus en hors taxe de 859.607DT et ce, suite aux déchargements de cinq (05) navires d’une quantité global de 71.633 tonnes.

Malgré les difficultés financière, la société continu à honorer ses engagements envers ses fournisseurs. Aussi la société a pu également payer 20.646.928 DT de ses crédits à moyen terme depuis le 30/06/2021 qui ont diminué pour passer de 148.506.701 DT à 127.859.773 DT au 30/06/2022 soit une diminution de 13.90% .Les crédits de gestion ont augmenté de 11.128.725 DT pour passer de 14.167.887 DT au 30/06/2021 à 25.296.612 DT au 30/06/2022 et ce pour le préfinancement des stocks. Ils seront honorés à leurs échéances quoiqu’il reste envisageable de les renouveler pour une période supplémentaire.