Les unités touristiques dans la ville de Tabarka (Gouvernorat de Jendouba) afficheront complet, au mois d’août, compte tenu des réservations effectuées, a fait savoir, le délégué régional du tourisme à Tabarka, Aissa Marouani.

Cette croissance et dynamique est expliquée par l’organisation de manifestations sportives, culturelles et scientifiques et le retour des touristes algériens après plus de deux années d’absence à cause de la pandémie de Covid-19, a ajouté Marouani dans une déclaration à l’Agence TAP.

Il s’agit également de la diversité de l’offre touristique à Tabarka et Aïn Draham, de la réouverture des unités hôtelières et de la croissance du nombre des gîtes ruraux installés dans les forêts de la région, a-t-il relevé.

En effet, les indicateurs touristiques dans les villes de Tabarka et Aïn Draham ont connu, du 1er juin au 20 juillet 2022, une hausse sensible, selon les données de la délégation régionale du tourisme à Tabarka.

Les entrées touristiques ont cru de 125%, les nuitées passées de 118,7% et les réservations de 14,9%, outre l’affluence de plus de 11 mille algériens depuis la réouverture des frontières, le 15 juillet.

Le nombre des arrivées dans la ville de Tabarka au cours de la même période a atteint plus de 24 400 mille personnes, contre 10 860 arrivées au cours de la même période de l’année écoulée.

Le nombre des nuitées passées a également augmenté pour atteindre 52 238, contre 23 867 nuitées, au cours de la même période de 2021.

Lors d’une visite effectuée, le 15 juillet, au poste frontalier de Melloula à Tabarka, le ministre du Tourisme Mohamed Moez Belhassine a fait savoir que le gouvernement a présenté récemment un plan opérationnel pour inciter et relancer le secteur touristique dans les zones frontalières, notamment la région de Tabarka et Aïn Draham.

L’objectif de ce plan est de mettre en valeur le potentiel historique, environnemental et culturel de ces régions et de répondre aux attentes des peuples tunisien et algérien.

Le poste frontalier de Melloula compte parmi les plus grands postes frontaliers entre la Tunisie et l’Algérie. En juillet 2019, plus de 14 mille algériens sont passés, en une seule journée, par ce point frontalier pour entrer en Tunisie.

L’ouverture des frontières entre la Tunisie et l’Algérie a été décidée le 5 juillet par les présidents Abdelmadjid Tebboune et Kaïs Saïed, alors en visite de travail et de fraternité en Algérie.Le président Saïed avait pris part aux festivités du 60ème anniversaire de la fête de l’Indépendance algérienne.