Après une progression significative des indicateurs du marché des capitaux en 2021, celui-ci a été impacté au premier semestre 2022 par les effets de la conjoncture internationale.

L’indice MASI de la Bourse de Casablanca enregistre au 30 juin 2022 une baisse de 10,1%, après une hausse de 18,35% enregistrée en 2021. La volatilité moyenne dudit indice est en hausse mais reste modérée à 10,8% contre 7,2% au premier semestre 2021. La valorisation globale de la Bourse reste à un niveau relativement élevé soit un PER de 21,7x. S’agissant du ratio de liquidité, il ressort en amélioration à 9,53% à fin mai 2022 contre 7,3% une année auparavant.

– Les taux obligataires sur le marché secondaire à fin juin 2022 sont en légère hausse par rapport à la fin de l’année 2021, à hauteur de 25 pb pour les BDT à 2 ans et de 15 pb pour les BDT à 10 ans et ce, avec un niveau de volatilité qui reste limité quoiqu’en légère augmentation comparé à l’année 2021. L’encours de la dette privée à fin avril 2022 s’élève à 250 milliards de dirhams, en hausse de 4,17% en glissement annuel. Cet encours est dominé par les émissions des établissements de crédit avec une part de 61,3%. Le paiement des échéances des titres de dette privée n’enregistre pas de défaut sur la période. S’agissant des émetteurs non-financiers, leur endettement net à fin 2021 ressort à un niveau globalement maitrisé et en baisse à 68% contre 86% à la fin de l’année 2020.

– L’actif net global des OPCVM au 24 juin 2022 s’élève à 569 milliards de dirhams en baisse de 4% par rapport à fin 2021. Ce recul est dû essentiellement à une tendance de rachats au niveau des OPCVM obligataires à moyen et long termes ainsi qu’à une baisse de la valorisation de l’actif consécutive au repli du marché boursier et à la hausse des taux sur le marché obligataire. Les OPCI ont atteint un volume d’actif net de 23,6 milliards de dirhams à fin mai 2022 en augmentation de 9,3% depuis le début de l’année. Durant la même période, l’actif net des OPCC progresse de 43% à près de 2 milliards de dirhams. L’encours des fonds de titrisation a connu pour sa part une hausse de 17,2% en 2021 à 11,6 milliards de dirhams. (source : BAM)