La sélection tunisienne masculine de handball a terminé 4e de la coupe d’Afrique des nations de la discipline disputée en Egypte, après sa défaite dans le match de classement 3/5e place devant le Maroc 24-28.

La Tunisie évoluera ainsi lors du prochain mondial, prévu du 11 au 29 janvier 2023 en Pologne et Suède dans le groupe H aux côtés du Danemark, de la Belgique et du Bahreïn.

Le Maroc sera, quant à lui, versé dans le groupe G avec la Croatie, les Etats unis et le vainqueur de la finale de la CAN entre l’Egypte et le Cap-Vert.

La Tunisie s’était, rappelle-t-on, inclinée samedi en demi-finale devant le tenant et pays hôte de la compétition, l’Egypte 27-29.

La finale de cette 25e édition opposera lundi soir (20h00) l’Egypte au Cap-Vert, qui a créé la sensation en se qualifiant pour la première fois de son histoire en finale de la CAN, grâce à sa victoire en demi-finale devant le Maroc (23-19).

Voici le résultat du tirage au sort effectué le 2 juillet dernier à l’Orchestre symphonique de la radio nationale polonaise à Katowice (Pologne).

Groupe A: Espagne, Monténégro, Chili, Iran

Groupe B: France, Pologne, Arabie saoudite, Slovénie

Groupe C: Suède, Brésil, 2e CAN2022, Uruguay

Groupe D: Islande, Portugal, Hongrie, Corée du sud

Groupe E: Allemagne, Qatar, Serbie, Algérie

Groupe F: Norvège, Macédoine du nord, Argentine, Pays-Bas

Groupe G: 1er CAN2022, Croatie, Maroc, Etats-Unis

Groupe H: Danemark, Belgique, Bahreïn, Tunisie

Les rencontres se déroulent dans 9 salles (4 en Pologne et 5 en Suède) du 11 au 29 janvier 2023.