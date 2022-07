Une tempête solaire est sur le point de frapper “directement ” la Terre, et ce mardi 19 juillet 2022, et aura “l’impact du filament semblable à un serpent du soleil”, tel que prédit par la NASA, a twitté Dr Tamitha Skov, une physicienne de la météo spatiale qui prédit les aurores, le GPS, la radio haute fréquence et les problèmes liés aux rayonnements.

“Nous devrions s’attendre à des perturbations du signal du côté nocturne de la Terre et il est également possible que des aurores soient visibles dans certaines régions de la Terre”, a-t-elle développé, accompagnant son tweet d’une vidéo spectaculaire.

“L’orientation magnétique de cette tempête solaire dirigée vers la Terre va être difficile à prévoir. Des conditions de niveau G2 (modérées) à éventuellement G3 (fortes) peuvent se produire si le champ magnétique de la tempête est orienté vers le Sud “, a-t-elle expliqué.

Une éruption solaire massive s’est échappée du Soleil, le 14 juin 2022 et se dirige maintenant vers la Terre. Cela est susceptible de provoquer des tempêtes solaires et peut également perturber les communications radio, provoquant des pannes d’électricité.

Alors que certains scientifiques pensent que de tels phénomènes célestes ont donné naissance à la vie sur Terre, les effets de telles tempêtes peuvent être graves, selon la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), agence scientifique et réglementaire basée aux Etats-Unis.

Le phénomène pourrait paralyser de nombreuses régions du monde, selon la NASA, qui explique qu’une éruption solaire est une rafale intense de rayonnement provenant de la libération d’une énergie magnétique associée aux taches solaires.

Il s’agit ” des événements les plus explosifs de notre système solaire – dont le Soleil est l’étoile centrale. Concrètement, cela prend la forme de zones lumineuses sur le Soleil, qui peuvent persister de quelques minutes à plusieurs heures. C’est une variation soudaine et rapide de luminosité”.