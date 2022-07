Le Conseil d’affaires tuniso-africain (TABC) organise sa première mission économique au Togo, du 11 au 15 septembre 2022. Cette mission est organisée en partenariat avec le ministère togolais de la Promotion de l’investissement, l’Agence de Promotion des investissements et de la Zone Franche, et la Chambre de commerce et d’industrie du Togo, précise le TABC.

Le TABC considère le Togo comme une destination dynamique qui dispose de nombreux atouts et de grandes opportunités pour les investisseurs. Pays de transit pour de nombreux pays voisins enclavés (Burkina Faso, Niger et Mali), le Togo bénéficie de la proximité d’autres pays importants de la sous-région ouest-africaine (Bénin, Nigeria, Ghana et Côte d’Ivoire).

Le Togo c’est aussi un taux de croissance de PIB de 5,3%, un port et un aéroport de classe mondiale, qui font du pays un hub régional de premier plan, une stabilité politique et le premier secteur bancaire en Afrique de l’Ouest…