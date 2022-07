L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) organise, les 19 et 20 juillet 2022 à Cité de la Culture Chedly Klibi, le premier Forum D-CLIC Pro “Des métiers du numérique au service des entreprises”.

Cet évènement, qui s’inscrit dans le cadre du Projet ” D-CLIC, Formez-vous au numérique avec l’OIF “, réunira durant deux jours près de 400 participants.

WeCode Land et NetInfo sont les opérateurs locaux du Projet D-CLIC qui est un projet conçu par l’OIF et basé sur la formation de jeunes tunisiens aux métiers du numérique

Le Forum accueillera des entreprises et des start-up qui s’intéressent aux métiers du numérique et veulent avoir une idée sur les profils formés pour les intégrer dans des stages ou les embaucher.

Le projet ” D-CLIC, formez-vous au numérique ” vise à contribuer aux efforts de ses Etats et gouvernements membres en faveur de l’emploi des jeunes et des femmes.

Dix pays sont concernés : Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabon, Haïti, Madagascar, Mali, Niger, RDC, Togo et Tunisie.

L’objectif est de renforcer les compétences numériques individuelles et professionnelles des jeunes et des femmes de l’espace francophone pour améliorer leurs qualifications et l’accès à l’emploi. 20 cursus de formation professionnelle sont proposés à cet effet avec des certificats dans les métiers de la communication, du marketing, de l’interface utilisateur, de la création numérique, de la conception et du développement de solutions numériques.

La transformation numérique des sociétés, accélérée par la pandémie de Covid-19, offre de nouvelles opportunités qui méritent d’être pleinement exploitées pour relever le défi de l’emploi des jeunes dans tous les secteurs économiques. L’offre de formation professionnelle de la Francophonie accompagne cette évolution. Elle apporte les solutions les plus pertinentes pour répondre aux besoins des entreprises et favoriser l’entreprenariat.