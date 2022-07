C’est la ville de Bali en Indonésie qui accueille une réunion des 20 économies les plus développées (G20), à laquelle participe la Russie, représentée par son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et ce malgré son invasion de l’Ukraine et l’opposition de certains pays occidentaux.

Selon lemonde.fr, les Etats-Unis, par la voix de leur secrétaire d’Etat, Antony Blinker, ont saisi cette occasion «… pour demander à la Russie de laisser sortir le grain de l’Ukraine ». Voici ce qu’il a dit : « A nos collègues russes : l’Ukraine n’est pas votre pays. Son grain n’est pas votre grain. Pourquoi bloquez-vous les ports ? Vous devriez laisser sortir le grain ».

C’était lors des discussions à huis clos, «… exigeant que Moscou autorise les expéditions de céréales au départ de l’Ukraine, ravagée par la guerre », rapporte un responsable occidental cité par le site français.