Le Centre culturel de Djebel Semmama et DVV International (Institut de coopération internationale de la Confédération allemande pour l’éducation des adultes) organisent un événement de deux jours baptisé ” Les Reines de Djebels “, dédié aux artisanes et créatrices des montagnes tunisiennes qui résistent contre l’exode et créent des chantiers de vie et de convivialité sur les collines et aux bords des oueds.

L’événement se tient avec la participation des groupements de développement durable El Baraka-Tbeinia (Aïn Draham), Essafa (Laaroussa-Silinana), Actives (El Guettar) et CNEA (Bizerte).

Après le vernissage, la première journée de l’exposition photographique concerne “l’éducation des adultes à la citoyenneté, sur la voie du développement durable”; la journée sera marquée par l’organisation de plusieurs ateliers sur la halfa (Imène Missaoui et Khaled Khayati), la poterie (Abir Bouazzi), la distillation (Monia Mannai), la gasba (Mohamed Fakrawi), la ferronnerie (Yemen Ebdelli), la photo (Mohamed Dabbebi), le design (Sabrine douihech), le théâtre (Samira Bouammoud), la gastronomie (Zineb et Ounissa Helali) et la régie générale (Khaled Khayati).

L’après-midi, les participants et le public auront rendez-vous à partir de 17H avec un cercle culturel ” Malga Al Hattaya ” avec la participation des professeurs Abdelwahed Mokni et Ridha Shili (Henchir Boufarwa) : ” Le chemin de la Transhumance : des femmes engagées qui reboisent les forets “.

La soirée de la première journée est réservée à partir de 21h à un concert des Bergers de Semmama (Blue Yazz – Trig Sbiba).

Pour la deuxième journée, le programme prévoit le vernissage de l’exposition “Reines des Djebels” au Théâtre Fellaga avant de poursuivre avec les ateliers et la projection d’un reportage sur la première journée de l’action.

A midi, les organisateurs ont prévu une performance collective avant la clôture de l’événement.