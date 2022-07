La 35ème édition du Festival international du film amateur de Kélibia (FIFAK) aura lieu du 13 au 20 août 2022 dans la ville du même nom. Les organisateurs ont annoncé que la cérémonie d’ouverture aura lieu samedi 13 août, au Théâtre de plein air Zin Essafi de Kélibia.

Ce festival annuel prévoit deux compétitions, l’une internationale et l’autre nationale, qui sont ouvertes aux cinéastes amateurs, indépendants et aux écoles de cinéma. L’appel à candidatures pour participer au festival ouvert fin mai se poursuivra jusqu’au 20 juillet pour la compétition internationale et le 24 juillet pour les autres compétitions. Les candidats intéressés peuvent s’inscrire aux différentes compétitions via le site du festival (ftcafifak.com).

La compétition internationale est ouverte aux films amateurs, films indépendants et les films d’écoles, de toute origine, de tout genre. Le Faucon d’or est la plus haute distinction attribuée au meilleur film de cette compétition qui prévoit des prix pour les meilleurs films du genre fiction, documentaire et Animation/Expérimental, en plus du prix spécial du jury et des mentions spéciales.

La Compétition Nationale est ouverte aux films tunisiens amateurs, indépendants et aux films des écoles de cinéma de tout genre. Le gagnant du Grand prix de cette compétition recevra un montant de 2 000 DT. Le gagnant du prix spécial du jury recevra un montant de 1 500 DT alors que ceux du meilleur Film Amateur/Indépendant et du Meilleur Film Ecole auront 1 200 DT chacun.

Deux autres compétitions sont dédiées aux scénarios et aux photos. Trois scénarios seront primés et recevront un montant de 500 DT, chacun en plus des mentions spéciales. Le gagnant du prix de la meilleure Photo recevra 300 DT alors que la meilleure exposition, organisée par un club de la FTCA, aura 500 DT.

La section information est ouverte aux films présentant un intérêt thématique et/ou artistique et qui ne rentrent pas dans les conditions de la compétition. Hommage au cinéma militant, séances spéciales, ateliers, colloques et rencontres-débats sont également au programme.

Le Fifak est organisé par la Fédération tunisienne des cinéastes amateurs (FTCA) avec le soutien du ministère des Affaires culturelles, en collaboration avec le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI) et la municipalité de la ville de Kélibia.