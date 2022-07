Une conférence nationale sur “la stratégie Industrielle et d’Innovation à l’horizon 2035″ se tiendra le 6 juillet 2022 à Tunis, à l’initiative du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, en collaboration avec la Banque africaine du développement (BAD).

Cette rencontre vise à mettre en exergue les orientations et les objectifs stratégiques futurs de l’industrie et de l’innovation à l’horizon 2035. Des témoignages de succès stories de start-ups seront également présentés, à cette occasion.

La conférence nationale rassemblera plus de 500 personnes, entre autres des membres du gouvernement, diplomates, chefs d’entreprise, représentants d’organisations nationales et internationales et hauts responsables de l’administration.

Au programme de ce conclave figure aussi l’organisation de 3 panels d’échanges sur les thématiques suivantes : ” Le nouveau modèle de développement industriel : innovation industrielle et transition numérique “, ” Le développement de l’industrie verte et de l’économie circulaire ” et ” Le développement industriel dans les régions “.