Le 1er Salon tuniso-libyen du tourisme de santé se tient à Tunis, du 30 juin au 2 juillet 2022, sur le thème de ” l’investissement dans la santé “.

Plus de 60 exposants tunisiens et libyens opérant dans plusieurs filières et services médicaux et de santé prennent part à ce salon, selon les organisateurs.

Organisé par l’Union régionale de l’industrie, du commerce et de l’artisanat de l’Ariana, en collaboration avec les ministères de la Santé et du Tourisme, le Salon a pour objectif de donner une impulsion à l’investissement dans les secteurs du tourisme de santé en Tunisie et Libye.

Le directeur régional de la santé d’Ariana, Taïeb Chlouf, a souligné que l’organisation des salons et des foires à l’heure actuelle, représente une occasion pour relancer l’activité économique et renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines notamment, dans le secteur de la santé et du tourisme de santé.

Il a mis en exergue la portée de l’investissement dans ces deux créneaux compte tenu de la réputation de la Tunisie dans ce domaine et son positionnement géographique stratégique proche de la Libye.

Ibtissem Ben Dahmen, membre du comité d’organisation du Salon tuniso-libyen du tourisme thermal, a évoqué, pour sa part, les opportunités de partenariat et d’échanges d’expériences et d’expertise pouvant être exploitées par les opérateurs des deux pays, à travers des plateformes numériques permettant la communication directe entre les professionnels.

Quant au directeur général de la Société des études et de gestion des affaires en Libye, Ibrahim Houij, il a noté que ce Salon reflète une coopération fructueuse entre les deux parties et est de nature à consacrer un partenariat durable entre elle évoquant la nécessité de développer un partenariat tripartite entre la Tunisie, la Libye et l’Afrique dans le domaine de la balnéothérapie santé thermale.

Il a estimé que le progrès enregistré en Tunisie dans le domaine de la balnéothérapie témoigne du niveau atteint par les compétences tunisiennes dans ce domaine, soulignant la nécessité de tirer profit de cette expérience pour développer cette activité en Libye.

Le président de l’Union régionale de l’industrie, du commerce et de l’artisanat de l’Ariana, Mohamed Fadhel Bakkouch, dira que ce Salon aura lieu périodiquement, et que les prochaines éditions accueilleront des opérateurs venant d’autres pays africains.