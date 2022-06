Vers la crÃ©ation de neuf centres crÃ©atifs pilotes dans les institutions Ã  caractÃ¨re culturel

Vers la création de neuf centres créatifs pilotes dans les institutions à caractère culturel

Une nouvelle initiative du ministère des Affaires culturelles va consister à créer neuf centres créatifs pilotes seront créés dans les institutions publiques à caractère culturel, laquelle stratégie sera élargie à l’ensemble des institutions basées dans les différentes régions du pays.

Cette décision a été annoncée par la ministre des Affaires culturelles, Hayet Guettat Guermazi, à l’ouverture du colloque national des directeurs des complexes culturels et maisons de culture, organisé les 28, 29 et 30 juin à Hammamet sud.

Selon un communiqué du ministère des Affaires culturelles, cette initiative vise la promotion de l’action culturelle et créative en faisant recours aux nouvelles technologies et des programmes pédagogiques en harmonie avec les exigences de l’époque.

Elle s’inscrit dans le cadre de la stratégie de réformes adoptée par le ministère en vue d’encourager les porteurs de projets, notamment les jeunes, à faire usage des nouvelles technologies dans la réalisation de projets sérieux à vocation artistique et créative. indique la même source.

La ministre a fait état des multiples lacunes dans le secteur culturel, tant au niveau des ressources humaines et financières que technique. Elle a évoqué des facteurs qui se rapportent à l’architecture des institutions culturelles dominées par le manque d’esthétique et qui ne tiennent pas de l’aspect environnemental.

Ces multiples facteurs ont fait que ces institutions ont échoué à fidéliser le public qui fréquent ces espaces et à adhérer pleinement aux actions culturelles et créatives proposées, a-t-elle estimé.

Les problèmes chroniques dont souffrent les maisons de culture et les complexes culturels ont été également abordés par les dirigeants de ces institutions représentant les différents gouvernorats de la république.

L’autonomie financière et administrative aussi bien que le manque de formation et de recyclage étaient au top des questions évoquées par les responsables. Ces derniers ont également appelé à adopter un nouvel horaire dans leurs établissements qui coïncide avec les exigences du travail culturel (10h-17h).

Placé sous le thème “La réalité des institutions et les mécanismes de leur réhabilitation”, ce colloque est organisé par la direction générale de l’action culturelle et l’OTDAV (Organisme tunisien des Droits d’auteur et des droits voisins) qui relèvent du ministère des Affaires Culturelles.

Des ateliers sur la gestion administrative et financière et la bonne gouvernance dans les instituions à caractère culturel sont au programme de ce rendez-vous d’envergure nationale qui prendra fin jeudi.