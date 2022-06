Ouvrir un compte bancaire 100% en ligne, et effectuer toutes les opérations de paiement commercial en toute sécurité : c’est désormais possible avec la Banque de Tunisie et des Émirats, grâce à la nouvelle application « FLOUCI ». Accélérant son innovation technologique et de décaching, la BTE déploie cette application, gratuitement téléchargeable, en collaboration étroite avec la Fintech KAOUN, dans le cadre du Switch National Mobile Payment récemment lancé par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

Cette solution s’appuie sur le rattachement des comptes BTE à un portefeuille de paiement électronique « Walllet », qui permet de transférer et de recevoir de l’argent en moins de 5 secondes et d’effectuer le paiement d’un commerçant sur place ou en ligne à travers un QR code. Aussi, grâce à cette solution les clients peuvent retirer de différents GAB en utilisant un code unique mais aussi recharger la ligne téléphonique.

« Nous sommes fiers de pouvoir offrir cette solution sécurisée et innovante à nos clients » a déclaré à cette occasion, le Directeur Général de la BTE, M. Jalel Azouz. « Cette démarche d’innovation fait partie de notre stratégie de digitalisation et du décashing, lancée tout suite après l’inauguration de nouveau siège. La BTE est toujours impliquée dans le développement de l’Open Banking en Tunisie ».