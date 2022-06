En clôture de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, l’ambassade de France à Tunis, la Délégation de l’Union européenne et l’Institut français de Tunisie (IFT) mettront en lumière les initiatives de la société civile tunisienne, mercredi 29 juin à l’IFT.

Les partenariats avec la société civile tunisienne sont au cœur des diplomaties française et européenne. Actifs dans tous les domaines de la vie des Tunisiennes et des Tunisiens, ces partenariats se déploient dans tout le pays grâce un travail collectif et inclusif.

Cette journée sera une plateforme d’échanges, de présentations et de rencontres entre les différents représentants des Etats membres de l’Union européenne, les partenaires et porteurs de programmes européens et les acteurs de la société civile tunisienne.

Ce rendez-vous sera également marqué par la présentation de la feuille de route sur l’engagement et les actions avec la société civile de la Délégation de l’Union européenne et des Etats membres.

Le programme prévoit une table ronde autour de la coopération française à destination de la société civile tunisienne, qui sera modérée par Stéphanie Pouessel, anthropologue, directrice exécutive de l’ONG Vélorution, en présence de Bertrand Ficini, directeur adjoint de l’Agence française de développement, Ilyès Gaidi, directeur de Solidarité laïque Méditerranée, Rachid Abidi, directeur du Lab’ess, et Inas de Brion, attachée de coopération technique auprès de l’ambassade de France en Tunisie.

Cette journée sera l’occasion de présenter le projet “Renforcement de la Société Civile Emergente” (ROSE), appuyé par l’Union européenne et mis en œuvre par Oxfam, Avocats sans frontières (ASF), Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) et Jamaity.

Sera présentée également la feuille de route sur l’engagement et les actions avec la Société civile de la délégation de l’Union Européenne et des Etats membres, modérée par Wissal Hasnaoui, consultante, en présence de Tom Ashwanden, chef de section gouvernance, délégation de l’Union Européenne en Tunisie, Consuelo Tome, responsable de programmes de la coopération espagnole, Christian Yoka, directeur Afrique de l’Agence française de développement, Elisa Oezbek, conseillère en affaires politiques, ambassade de la République fédérale d’Allemagne, et Olfa Dardouri, directrice exécutive de Jamaity.