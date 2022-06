Autorisation d’une opération d’acquisition d’un bloc de titres dans le capital de la société Céréalis.

– Dispense à l’obligation de dépôt d’un projet d’offre d’achat soit sous forme d’une offre publique d’achat soit sous forme d’une procédure de maintien de cours visant le reste du capital de la société Céréalis

Le Conseil du Marché Financier porte à la connaissance des actionnaires de la société Céréalis et du public que :

– Le capital de la société Céréalis dont les titres sont admis au marché principal de la cote de la Bourse, est détenu par les membres de la Famille Gahbiche (actionnaires fondateurs de la société) à concurrence de 58,80% et par la société « Ekuity Capital » à concurrence de 20,18%. Le reste du capital, soit 21,02% constitue le flottant.

– Au cours du mois de février 2022, une société holding dénommée «Power Brands Holding» a été constituée avec un capital de 10 000 dinars, dans lequel Monsieur Karim Gahbiche (un des membres de la famille Gahbiche et Directeur Général de la société Céréalis) et la société « Ekuity Capital » détiennent respectivement 51,00% et 48,50% de son capital. Le reste du capital de la holding, soit 0,50%, est réparti entre cinq actionnaires personnes physiques.

– ll a été convenu, dans une première étape, la cession par les membres de la famille Gahbiche et la société «Ekuity Capital» au profit de la société «Power Brands Holding» d’une partie de leur participation dans le capital de la société Céréalis, soit 3 622 208 actions (représentant 74,09% du capital de ladite société, du total des 78,98% qu’ils détiennent), au prix de 13,295 l’action et ce, comme suit :

– la vente par Monsieur Mohamed Salah Gahbiche de 35 395 actions, représentant 0,72% du capital de la société Céréalis,

– la vente par Madame Samira Maarouf Bouraoui de 560 028 actions, représentant 11,46% du capital de la société Céréalis,

– la vente par Monsieur Karim Gahbiche de 1 402 054 actions, représentant 28,68% du capital de la société Céréalis,

– la vente par Monsieur Walid Gahbiche de 491 353 actions, représentant 10,05% du capital de la société Céréalis,

– la vente par Monsieur Aymen Gahbiche de 146 779 actions, représentant 3,00% du capital de la société Céréalis,

– la vente par la société « Ekuity Capital » de 986 599 actions, représentant 20,18% du capital de la société Céréalis.

