Le site archéologique de Carthage a pris des couleurs mercredi soir au rythme de la cérémonie officielle de remise du Trophée de la Femme Manager de l’année “TFMA 2022”, organisée depuis 2018, par la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect) et ALMA’S.

Au bout de cinq années d’aventure collective tournée vers l’humain et dans une conjoncture marquée durant deux années de suite par la pandémie du Covid19, la troisième édition du “Trophée de la Femme Manager de l’année” en Tunisie a donné son palmarès en couronnant trois femmes Tunisiennes qui se sont distinguées chacune dans son domaine.

Les lauréates sont :

– Manager secteur privé : Alya Hedda, directrice générale du groupe pharmaceutique Opalia Recordati

– Manager secteur public : Lamia Boujnah Zribi, Présidente du Conseil National de la Statistique et ancienne ministre des Finances

– Manager ONG : Sherifa Riahi Sahali, directrice de Terre d’asile Tunisie

En plus de leur prix, les gagnantes remportent une formation de leur choix à l’université Paris Dauphine – Tunis.

“Symboles éloquents , de leadership économique, social et solidaire au féminin, selon le verdict du jury, elles ont remporté ces distinctions grâce à des parcours d’exception, dont le but étant de servir surtout de modèles aux jeunes générations”, a précisé Tarak Cherif président de la CONECT, en présence de certains membres du gouvernement et d’ambassadeurs de pays frères et amis.

Pour rappel, six trophées ont déjà été décernés à l’occasion des deux premières éditions de “TFMA” en 2018 et 2020 à 6 femmes : Lamia ben Mime, cheffe de cabinet au ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Nejia Gharbi, présidente du conseil d’administration de la STB et directrice générale adjointe de la Caisse des Dépôts et de Consignations (CDC) Henda Rekik, directrice générale de Faurecia et Senda Boukef, directrice générale de Primeur Tunisie; Chéma Gargouri, présidente et fondatrice de la Tunisian association for management and social stability (Tamss) et Hela Gharbi, directrice pays à Oxfam Tunisie.