L’UBCI, lance sa solution de paiement mobile en ligne avec la stratégie nationale de décashing et de transformation digitale des services bancaires.

Cette nouvelle solution digitale est baptisée sous le nom UBCIPAY pour les particuliers UBCIPAY Pro pour les commerçants.

La solution UBCIPAY est une application de paiement mobile qui permet au client d’effectuer plusieurs opérations de paiements et de transfert d’argent instantané depuis son smartphone. Elle est accessible sur les stores Google Play, Apple Play et Huawei AppGallery.

Elle donne accès à plusieurs fonctionnalités dont notamment le paiement de factures STEG, le règlement des amendes radar, la recharge de ligne téléphonique, le chargement du TAG autoroutes et le retrait d’argent du GAB sans carte Grâce à l’application UBCIPAY, Le smartphone devient un véritable portefeuille électronique : Le client peut ainsi payer et réaliser ses transactions financières via son téléphone mobile à tout moment et en toute sécurité.

Quant à la solution commerciale UBCIPAY Pro, elle permet aux commerçants d’accepter les transactions de paiement des clients via smartphone avec la technologie du QR-Code.

Les commerçants peuvent ainsi encaisser les paiements de leurs clients en toute simplicité et en toute sécurité et retirer leurs recettes du jour à partir des GAB UBCI.

De plus, avec UBCIPAY et UBCIPAY Pro, l’UBCI garantit l’interopérabilité avec les autres applications de paiement mobile sur le marché.

Avec le lancement de cette nouvelle solution innovante, l’UBCI confirme sa promesse d’être une banque tournée vers l’avenir.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.ubci.tn

A propos de l’UBCI :

Née en 1961, l’UBCI dispose aujourd’hui d’un réseau de 102 Agences et 112 GAB opérant au cœur même des principaux centres économiques de la Tunisie.

L’UBCI offre une large gamme de produits et de services à l’attention de sa Clientèle de Particuliers et de Professionnels couvrant leurs différents univers de besoins en matière de banque au quotidien, de financement de projets, de bancassurance et de gestion patrimoniale.

Au service également de ses Clients Entreprises et Institutionnels, l’UBCI se démarque notamment par le biais de ses équipes spécialisées dans les domaines du cash management, des activités de marchés, de la banque d’affaires, du commerce international, de l’ingénierie financière, du leasing et du factoring Certifiée ISO 9001 pour ses activités à l’International depuis 2002 et pour ses activités monétiques depuis 2012, l’UBCI porte également une attention particulière aux questions de Responsabilité Sociale et Environnementale.