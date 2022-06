Le site algeriepart.com estime que «… l’Algérie peine encore à convaincre et à séduire les investisseurs les plus dynamiques et ambitieux du continent africain ». Elle ne figure même pas parmi les 10 pays africains «… jugés les plus attractifs par les investisseurs… ».

Le média se base sur une enquête du cabinet Deloitte Afrique et l’Africa CEO Forum, une société créée et détenue par Jeune Afrique Media Group qui co-organise avec l’IFC, filiale de la Banque mondiale, l’un des plus importants événements consacrés aux acteurs du secteur privé africain.

Publiée le 13 juin 2022, à l’occasion du plus grand rassemblement du secteur privé africain, cette enquête est un sondage exclusif qui a permis de récolter quelque 200 réponses de chefs d’entreprise d’Afrique anglophone et francophone concernant diverses thématiques liées au développement économique et à l’investissement sur le continent africain, indique algeriepart.com.

En effet, concernant la question “en fonction des facteurs clés de localisation dans votre secteur, quels pays africains trouvez-vous actuellement les plus attractifs pour l’investissement ?“, la plupart des investisseurs africains n’ont pas cité l’Algérie dans leur réponse. «Notre pays ne figure pas parmi les pays les plus attractifs du continent du point de vue des entrepreneurs africains. Le premier pays ayant remporté la palme de l’attractivité est la Côte-d’Ivoire qui est suivie de près par le Ghana et le Nigeria», se désole le site web. Et d’ajouter : «le petit Bénin a intégré le classement des pays africains les plus attractifs. Dans le TOP 10 des pays les plus attractifs, nous retrouvons aussi le Maroc, l’Afrique du Sud, le Sénégal et Rwanda».

L’enquête assure par ailleurs que 78% des personnalités africaines interrogées se disent confiantes dans les perspectives économiques de leurs secteurs s’appuyant sur la résilience dont a fait preuve la plupart des économies africaines, mais aussi du rebond amorcé à la fin du 2ème trimestre 2021 ».