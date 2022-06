Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boukthir, estime que le nouveau partenariat scientifique entre les universités tunisiennes et chinoises peut conduire à d’excellents projets académiques et qu’il existe de grandes perspectives pour développer et structurer le dialogue entre les deux pays d’une part et entre la communauté académique et scientifique d’autre part.

S’exprimant à l’ouverture d’une conférence régionale pour les pays africains, organisée les 18 et 19 juin 2022 à Tunis, sous le thème “Ensemble pour un avenir meilleur”, le ministre a souligné que son département s’emploie à élaborer une nouvelle vision de la Tunisie en tant qu’université régionale et une destination scientifique et technologique afin qu’elle devienne un pôle d’excellence et puisse exporter les services d’enseignement supérieur et de recherche scientifique afin d’attirer les étudiants étrangers.

Rassembler les talents africains dans les technologies

Au cours de cette rencontre visant à rassembler les talents africains dans le domaine des technologies de l’information et de la communication dont, notamment, les anciens participants au programme mondial de développement des jeunes talents “Seeds for the Future 2020” (graines pour le futur), organisée par l’entreprise chinoise des télécommunications Huawei auquel ont participé 150 étudiants environ de plus de 30 pays dont la Tunisie, le ministre a salué l’initiative de Huawei pour les opportunités offertes aux étudiants tunisiens, qui ont, a-t-il dit, une grande influence sur leur future vie professionnelle.

Le vice-président exécutif de Huawei, Philippe Wang, a annoncé, à cette occasion, que l’entreprise chinoise offrira des opportunités pour la formation de 10 mille étudiants tunisiens dans le domaine de la numérisation et du développement technologique au cours des 5 prochaines années, soulignant l’engagement à renforcer les capacités et les compétences des étudiants et à soutenir le développement technologique dans les pays africains.

Pour sa part, l’ambassadeur de Chine en Tunisie, Zhang Jianguo a déclaré que les entreprises chinoises ont fourni une aide importante aux pays africains qui se sont engagés dans le développement numérique futur, appelant à l’instauration d’une coopération et d’un partenariat entre la Chine, les pays africains, les entreprises, les gouvernements, les universités et les établissements de recherche scientifique dans le domaine de l’éducation numérique.