La coopération entre le ministère des Affaires sociales et le Programme mondial alimentaire (PAM) et les moyens de la promouvoir ont fait l’objet d’une séance de travail, vendredi 17 juin 2022, entre des représentants dudit ministère et ceux du bureau du PAM à Tunis.

Le chef du bureau du PAM pour la Tunisie et le Maroc, Philippe Royan, a à cette occasion exprimé la disposition de son organisation à coopérer davantage avec le ministère des Affaires sociales pour soutenir les programmes en faveur des catégories vulnérables et à revenus limités.

Il citera les principales interventions du PAM, notamment en matière de protection sociale au moment des crises, indique un communiqué publié par le ministère à l’issue de la rencontre.

De son côté, le chef de cabinet du ministère des Affaires sociales, Mohamed Mansouri, a donné un aperçu des programmes du ministère en matière de protection et aides sociales.

Il a affirmé que ces programmes sont en parfaite symbiose avec les interventions du PAM visant à lutter contre la pauvreté, en particulier chez les jeunes, réitérant la disposition du ministère à consolider davantage l’action commune avec le PAM.

A noter que le président de la Commission pour la promotion sociale et la directrice générale des relations extérieures et de la coopération internationale, ainsi que la représentante du centre des recherches et des études sociales ont assisté à cette réunion.