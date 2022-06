La Tunisie est considérée parmi les pays méditerranéens les plus exposés aux changements climatiques. Les principaux risques auxquels elle est confrontée sont l’augmentation de la température, la baisse des précipitations, l’élévation du niveau de la mer et la hausse des phénomènes climatiques extrêmes (inondations et sécheresses). Ces risques se traduisent par une forte vulnérabilité environnementale et socioéconomique qui impacte notamment les ressources en eau, l’agriculture, les écosystèmes naturels et artificiels, le littoral, la santé et le tourisme.

Depuis 30 ans, l’AFD intervient en Tunisie pour réduire ces vulnérabilités socioéconomiques, mais aussi contribuer à préserver la biodiversité et lutter contre le changement climatique, afin de permettre à la Tunisie un développement durable et juste.

Cette conférence intitulée « climat, environnement, biodiversité : des priorités pour la Planète, des actions pour la Tunisie », prévue le 28 juin 2022, vise à exposer les principaux enjeux environnementaux en Tunisie, en termes d’adaptation et d’atténuation au changement climatique, mais aussi d’érosion de la biodiversité.

Elle permettra aussi de faire le bilan de 30 ans d’intervention de l’AFD en Tunisie en faveur de l’environnement, et de valoriser quelques interventions mises en œuvre plus récemment avec l’appui de l’AFD.

En outre, la conférence permettra de lancer une réflexion sur les perspectives, besoins et pistes pour une trajectoire de développement durable et juste en Tunisie.

La conférence prévoit quelques sessions. Mais pour démarrer, on verra quatre interventions, à savoir celles d’André Parant, ambassadeur de France en Tunisie, de Leila Chikhaoui, et ministre de l’Environnement, d’Elyès HAMZA, ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, et de Christian YOKA, directeur Afrique de l’AFD.

La conférence nous propose par la suite six sessions et une table ronde. La première session porte sur « l’agriculture et la sécurité alimentaire face aux effets du changement climatique : quels enjeux et quelles trajectoires d’adaptation ? » ; « Quelle place pour la société civile tunisienne dans l’action environnementale et climatique ? », c’est la session 2. Quant à la troisième, elle concerne « La transition énergétique : quels enjeux et quels moyens pour les acteurs publics ? ». « Comment financer et mobiliser le secteur privé en faveur du climat et de la biodiversité en Tunisie ? », c’est l’intitulé de la 4ème session. « Analyse économique de l’impact du changement climatique : quel impact économique des pertes de production agricole ? », et « Quelles conditions pour la préservation des écosystèmes marins et gestion durable des ressources halieutiques ? » constituent les deux dernières sessions.

L’intitulé de la table-ronde est « Et pour la suite ? Quelles ambitions pour l’action environnementale en Tunisie ? ».

En somme, cette conférence de l’AFD se veut profonde sur l’impact socioéconomique de la question de la déréglementation climatique aussi bien sur la Méditerranée que sur la Tunisie.