Le conseil des ministres réuni jeudi à la présidence du gouvernement a adopté un projet de décret portant création de l’Agence Tunisienne d’Evaluation et d’Accréditation dans le domaine de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, et ce dans le cadre de la réforme du système de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Ce projet, qui concernera tous les parcours dans les établissements du secteur public et privé, s’inscrit dans le cadre de la coopération tuniso-européenne pour la mise en place d’une structure indépendante, conformément aux normes internationales.

Sa mission comportera l’évaluation et l’accréditation académique en plus de la garantie de la qualité, qui représentent les principaux mécanismes pour la réalisation des objectifs du secteur de l’enseignement supérieur .