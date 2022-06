La 4ème édition des Journées Chorégraphiques de Carthage, Carthage Dance, a été ouverte samedi soir, à la Cité de la culture.

Après une édition en ligne, imposée par la crise sanitaire de Covid-19, Carthage Dance renoue avec le public dans une édition en présentiel organisée du 11 au 18 juin. Ce rendez-vous est axé sur le partenariat et le réseautage entre les professionnels de la dance et de la chorégraphie issus de divers pays.

L’ouverture a été marquée par trois spectacles: “Baladi ya baladi” de Radouane Meddeb au théâtre des régions et “Paix” de Imed Jomaa à la grande salle du Théâtre de l’Opéra de Tunis. La place des théâtres a abrité “Al mataha”, un spectacle qui revient sur l’histoire de ce rendez-vous annuel de la danse, créé en 2018.

La Cité accueille également une exposition d’arts plastiques autour du thème de la danse.

Une cérémonie officielle a eu lieu à la grande salle du théâtre de l’Opéra en présence Lassaad Sayed, chef de cabinet de la ministre des Affaires culturelles,

Cette manifestation constitue un acquis pour les artistes chorégraphes et tous les artistes qui font leur entrée dans le secteur de la danse, a-t-il indiqué dans une allocution au nom de la ministre qui est actuellement en visite en Jordanie.

Le chorégraphe Selim Ben Safia, président de Carthage Dance, a parlé de la programmation assez diversifiée de cette édition 2022 qui constitue un cadre propice pour les rencontres, débats et ateliers sur l’art de la chorégraphie.

Au line-up, 24 spectacles chorégraphiques auxquels participeront 22 chorégraphes issus de six pays. La Tunisie a la part du lion avec 13 spectacles et le reste est réparti entre la France (6) et le Canada (2) contre un seul pour chacun des autres pays participants (Egypte, Burkina Faso et la Palestine).

Outre les spectacles à la Cité de la culture, d’autres sont organisés au Théâtre national tunisien à la Médina de Tunis, à la salle du 4ème art, au Théâtre El Hamra et au Rio et sur l’Avenue Habib Bourguiba au coeur de la ville de Tunis.

Carthage Dance aspire à devenir une plateforme professionnelle proposant des rencontres-débats et des tables rondes autour de questions en lien avec la créativité, la critique et la production chorégraphique en région arabe.

Le manifeste de Carthage Dance 2022 est ” en faveur de la mobilité des artistes et des professionnels de la culture en Méditerranée et dans le monde “. Il réaffirme l’importance et la nécessité de la liberté de circulation des personnes et des œuvres dans le secteur culturel et artistique. Ce Manifeste est le résultat d’un travail initié par le Fonds Roberto Cimetta en 2021 dans le cadre de deux groupes; “rencontres mobilité” et “formation professionnalisation”.

Les propositions et recommandations qui y sont contenues ont été faites par plusieurs contributeurs tunisiens et étrangers.

Le président de Carthage Dance a récemment annoncé que “des financements de l’ordre de 800 mille dinars” sont alloués à ce rendez-vous annuel organisé par l’Etablissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques.