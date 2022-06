L’artiste plasticien Samir Triki a remporté le Grand prix de la Ville de Tunis pour les arts plastiques pour l’année 2022, une récompense dotée de 10 mille dinars qui a été initiée en 2019. Organisé par la mairie de la ville de Tunis, ce prix se tient dans sa troisième édition.

L’annonce du lauréat a eu lieu à l’espace culturel municipal Sainte Croix à la Medina de Tunis abritant l’exposition annuelle du Grand prix de la Ville de Tunis pour les arts plastiques. 153 artistes plasticiens participent à cette exposition dont le vernissage a été marqué par la présence de Souad Abderrahim, maire de la ville de Tunis, et Jamil Zayeni, délégué régional aux affaires culturelles de Tunis qui représentait la ministre des Affaires culturelles.

Le jury du Grand prix de la Ville de Tunis pour les arts plastiques est composé de Habib Bida, Khalil Gouia, Leila Mahbouli, Hakima Kaabi et Khaouther Jallazi Ben Ayed. Le comité de sélection des œuvres est composé de Nizar Megdiche, Boujemaa Belaifa, Noura Ben Ayed et Fatma Dhouib.

Le jury a salué “la diversité et la variété des styles artistiques qui sont adoptés par la sélection des œuvres exposées”. Il a encore salué “la richesse des expériences artistiques tunisiennes présentées et qui sont dotées d’une intelligence plastique et d’une réflexion visuelle de haute facture”.

Le plasticien Samir Triki a exprimé ” son grand bonheur de remporter ce grand prix de la ville de Tunis “. L’artiste qui demeure ” profondément attaché à la ville de Tunis “, compte sur ” les générations actuelles et futures afin qu’elles fassent de cette ville à l’héritage culturel trois fois millénaire, un grand phare de la méditerranée.”

.Un hommage a été également rendu à l’artiste plasticienne Zohra Largech qui a reçu la mention d’honneur du Grand prix de la ville de Tunis des arts plastiques. Cette distinction honorifique lui a été attribuée “en reconnaissance à son parcours artistique assez riche dans le secteur des arts plastiques”.

Souad Abderrahim a déclaré que ce Grand prix de la Ville de Tunis pour les arts plastiques est une tradition initiée par la Mairie de Tunis. Elle a rappelé une initiative qui “émane de la conviction au sein de la Marie quant à l’importance de la créativité artistique et de son rôle précurseur dans le paysage culturel tunisien”. L’organisation de “cet important évènement a pour objectif d’encourager les créateurs dans les différents arts”, a-t-elle ajouté.

La mairesse de Tunis a souligné que “l’attribution des prix constitue une reconnaissance et une réhabilitation du rôle des artistes qui ont largement contribué dans le secteur des arts plastiques et continuent de le faire.”

Le délégué régional aux Affaires Culturelles de Tunis a évoqué ” un prix prestigieux pour soutenir les artistes plasticiens et en faveur de l’art, tout en soulignant “que ce genre d’évènements créent une grande dynamique dans le paysage culturel et une esthétique visuelle au coeur de la Médina de Tunis. ”

L’exposition qui se poursuivra jusqu’au 31 juillet prochain s’insère dans le cadre de la dynamique artistique à Tunis et l’encouragement à la création. Ce rendez-vous est ouvert à tous les styles et toutes les techniques. La priorité est donnée aux artistes professionnels tunisiens et les amateurs et non Tunisiens participent à l’exposition, hors concours.

L’artiste plasticien Samir Triki succède ainsi au sculpteur Mourad Ben Brika qui est le lauréat du Grand prix des arts plastiques de la ville de Tunis pour l’année 2021. Les œuvres primées deviendront la propriété de la Mairie de Tunis.