Il est impératif d’œuvrer dans le but de sauvegarder et de garantir la réhabilitation du patrimoine foncier afin d’atteindre les objectifs de développement tracés. C’est ce qu’a affirmé le ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, Mohamed Rekik, estimant que les agressions sur la propriété de l’Etat – qui ont touché environ 50 mille hectares – sont inadmissibles.

Intervenant lors de l’ouverture de la conférence des directeurs régionaux des domaines de l’Etat, vendredi 10 juin 2022, le ministre a mis l’accent sur l’importance d’améliorer les prestations de services et de valoriser les biens de l’Etat à travers une bonne gouvernance au niveau de la gestion des carrières, l’immatriculation foncière ainsi qu’une gestion optimale du bien domanial.

A noter au passage que cette conférence s’inscrit en rapport avec les travaux de la haute commission du ministère tenue fin mars dernier, selon un communiqué du ministère des Domaines de l’Etat.

Dans son allocution, Rekik a énuméré les réalisations de son département lors des derniers mois surtout au niveau de la contribution des domaines de l’Etat dans la réalisation du plan de développement 2023/2025.

Les 4 axes du programme de relance économique du secteur

Evoquant le rôle de son département dans la mise en œuvre du programme de relance économique, il a précisé que le ministère a établi son programme de réformes en parfaite osmose avec les grandes orientations du gouvernement.

Ce programme touche 4 secteurs, à savoir la réforme du cadre législatif et organisationnel du secteur des domaines de l’Etat, la mise en place de nouveaux mécanismes pour une meilleure contribution du bien domanial dans l’investissement et le développement.

Il s’agit également d’accélérer les opérations de régularisation foncière à tous les niveaux, améliorer les prestations et optimiser la digitalisation du secteur des domaines de l’Etat, a-t-il encore fait savoir.

Rekik a indiqué que la tenue de cette conférence vise essentiellement à faire valoir l’importance du travail en commun au double niveau central et régional pour l’amélioration du rendement du ministère vis-à-vis du citoyen.

Réhabilitation de 65 000 hectares en gestion temporaire

L’objectif recherché est d’accélérer la réhabilitation d’environ 65 mille hectares en gestion temporaire, d’oeuvrer davantage à une réalisation plus poussée des programmes de régularisation foncière, a-t-il précisé.

Le ministre a, également, mis l’accent sur l’importance de réussir le programme de recensement et d’évaluation des biens immobiliers et des actifs de l’Etat à travers l’implication efficace des directions régionales.

Il recommande également l’accélération de l’opération de finalisation de la cartographie des biens de l’Etat et sa mise en ligne sur le site du ministère au profit des investisseurs et promoteurs.

Le ministre a, d’autres part, appelé à prôner une démarche participative dans le processus des réformes et la modernisation de l’administration tunisienne à travers la consultation nationale lancée par le ministère début de ce mois dans le but de permettre aux citoyens et représentants des entreprises économiques de relever les problématiques rencontrées et de proposer de nouvelles orientations pour l’amélioration de la qualité de services conformément aux standards internationaux.