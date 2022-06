La société Japanese Motors Company (JMC), concessionnaire agréé en Tunisie pour les véhicules particuliers du constructeur automobile japonais HONDA, annonce la signature d’une convention de partenariat avec le Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM).

Cette action vient rendre hommage au corps médical tunisien engagé et mobilisé massivement et de manière exemplaire tout au long de la crise du Covid-19. Ces professionnels de la santé n’ont pas abandonné leur mission pour fournir les soins nécessaires pour protéger la population tunisienne.

Par ce partenariat, Honda Tunisie s’associe à un corps professionnel à la fois actif et réparti sur l’ensemble du territoire national. Les médecins souhaitant acquérir un véhicule Honda bénéficieront d’avantages en numéraire (tarification préférentielle) et en nature (avantages et facilités au niveau du service après-vente).

Journées portes ouvertes pour découvrir la nouvelle gamme.

À l’occasion de la concrétisation de cette convention de partenariat, JMC organise des journées portes ouvertes pour les médecins dans son showroom sis route de Gammarth. L’équipe commerciale du concessionnaire est mobilisée pour accueillir les adhérents du Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM) et les accompagner pour découvrir la nouvelle gamme Honda disponible sur le marché tunisien. L’ensemble des visiteurs auront le privilège de découvrir en avant-première les futurs modèles de la marque spécialement pensés pour une clientèle exigeante avertie et en quête d’un confort total, d’une sécurité optimale et d’un plaisir de conduite inegalé; un concept lancé par HONDA dans le monde et adopté par JMC en Tunisie baptisé : MAN MAX ; MACHINE MINIMUM.

À travers cet accord, JMC poursuit sa stratégie commerciale basée sur l’innovation et le ciblage réfléchi, d’une proximité en plein développement à l’image d’une marque qui prends une nouvelle dimension sur le marché tunisien.