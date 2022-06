Ouverte il y a moins de six mois, TGM Gallery occupe un rôle particulier sur la place artistique tunisienne. Elle se propose en effet, dans une démarche didactique, de présenter les grands mouvements de l’histoire de l’art plastique, et de conforter son propos par des conférences, rencontres et tables rondes.

Une exposition d’ouverture était consacrée à l’Ecole de Tunis, suivie d’une seconde exposition réunissant Les Peintres Rebelles, ceux de la rupture, qui se sont affirmés en opposition à l’Ecole de Tunis.

La troisième exposition, Parcours d’Artistes, réunissait cinq plasticiens de la même génération, nés au milieu du siècle dernier et partageant une familiarité de regard.

Puis TGMGallery invita de jeunes artistes, étudiants et amateurs, à travailler sur le thème du TGM, ce petit train iconique. L’exposition fut créative, innovante, passionnante et révéla de nombreux talents en herbe que la galerie souhaite suivre.

Samy ben Ameur, plasticien, professeur et ancien directeur de l’Institut des Beaux Arts, y donna une conférence sur l’Ecole de Tunis. Hatem Bouryel, journaliste, écrivain, y évoqua l’histoire passionnante du TGM. Plusieurs visites d’élèves et d’étudiants y furent programmées.

Aujourd’hui, TGMGallery invite sur ses cimaises un collectif d’artistes juifs de Tunisie.

Moses Levy, Jules Lellouche, Leo Nardus, Jacob Chemla, Nello Levy, Henri Saada, Victor Sarfati, Lazare Levy, Maurice Bismouth, David Junès, Georges Koskas, et Georges Chelly sont réunis sur ces cimaises par- delà le temps et l’espace.

Ils nous parlent d’un temps de paix, de fraternité et de tolérance.

« Si l’art, comme nous le donne à voir l’exposition des artistes juifs, dévoile l’indéniable apport de la culture juive, il révèle aussi son ancrage dans un seul et unique espace, le sol tunisien.» affirme l’Association « Nous Tous » qui se propose de restaurer la diversité culturelle de la Tunisie, association à laquelle nous avons emprunté le titre de notre exposition.