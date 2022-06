L’Observatoire national du sport organise le 7e congrès international des sciences du sport, les 9, 10 et 11 juin à Hammamet, annonce l’Observatoire sur sa page officielle Facebook.

Au programme de congrès plusieurs interventions portant sur les aspects médicaux, sanitaires, physiques, physiologiques, psychologiques et mentaux des athlètes et seront assurées par de nombreux experts et spécialistes de Tunisie, de France, des Etats-Unis d’Amérique, de Libye, du Soudan, d’Algérie, d’Irak, du Qatar et de Jordanie.

Des workshops et des tables rondes seront également au programme du congrès qui traiteront de certains sujets liés aux sciences du sport.