La Ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie Neila Nouira Gonji et Lord Tariq Ahmad, ministre d’Etat britannique à l’Asie du Sud, à l’Afrique du Nord, pour les affaires du Commonwealth et des Nations unies, ont signé, mardi à Tunis, un protocole d’accord , en vertu duquel la Grande Bretagne accordera à la Tunisie un appui technique et financier pour le développement des énergies renouvelables.

Au cours de la cérémonie de signature, Gonji a mis l’accent sur l’importance de cet accord qui permettra “de bénéficier de l’expertise britannique dans ce domaine”, rappelant dans ce même cadre que la Tunisie a mis en place un programme ambitieux visant à produire, de 2022 à 2025, jusqu’à 35% de nos besoins à partir des énergies renouvelables .

Le Royaume-Uni est déjà le plus grand investisseur étranger dans le secteur de l’énergie en Tunisie, grâce à un précédent protocole d’accord signé il y a plus de 20 ans, a, pour sa part, déclaré Lord Ahmad.

“Avec nos partenaires tunisiens, les entreprises britanniques ont non seulement investi dans la production d’énergie, mais aussi dans le peuple tunisien”, a indiqué le responsable, estimant que “ce protocole reflété notre engagement commun à construire un partenariat qui protège l’environnement et qui crée des emplois en Tunisie”.

Le ministre d’Etat britannique a rappelé que le Royaume-Uni accorde à la Tunisie une assistance technique pour le développement des énergies renouvelables et pour son inclusion dans des initiatives multilatérales, telles que le fonds d’action pour le climat.

Il a, dans le même cadre, évoqué les avancés enregistrées par son pays dans le domaine des énergies renouvelables, rappelant que le Royaume-Uni a accueilli la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26).