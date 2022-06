Un événement environnemental sur le recyclage et la valorisation des déchets à travers l’art, sera organisé, du 8 au 12 juin 2022, dans le cadre de la semaine de l’environnement, à l’initiative du ministère de l’Environnement et l’Agence nationale de gestion des déchets, (ANGED), avec l’appui de la Coopération allemande au développement (GIZ).

L’objectif est de mettre en lumière l’importance de la valorisation des déchets pour préserver l’environnement et permettre aux créateurs de redonner une seconde vie aux déchets, en faisant preuve d’ingéniosité pour réutiliser des objets censés être des débris.

Ainsi, des jeunes entrepreneurs auront l’occasion de proposer leurs solutions innovantes et faire valoir leur créativité pour exploiter des détritus dans leurs œuvres artistiques.

Cet événement sera présenté dans le cadre d’une soirée à la cité de la Culture, en présence de personnalités de haut niveau.

Un défilé de mode de jeunes créateurs présentant une collection artistique de vêtements recyclés sous le slogan ” La mode au service de l’économie circulaire “, une présentation théâtrale sous le thème ” Les déchets un trésor enfoui ” ainsi qu’un extrait de l’art poétique ” Slam “, seront organisés au cours de cette soirée.

A noter que cette manifestation s’inscrit dans le cadre du projet de ” Protection du climat à travers l’économie circulaire (ProtecT) “, mandaté par le Ministère fédéral de la coopération économique et du développement (BMZ) et exécuté conjointement par l’Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGED) et la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), sous la tutelle du ministère de l’Environnement (MEnv).

Le projet s’étend sur une durée de 4 ans de juin 2020 à mai 2024, il prend la forme d’un accompagnement de l’Allemagne au profit de la Tunisie, qui lui permet de respecter ses engagements internationaux en matière de lutte contre le changement climatique et l’amélioration de la qualité de vie auprès du citoyen tunisien.