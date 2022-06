Le Master international film festival (MIFF), inauguré dans la soirée du samedi 4 juin 202 à la station balnéaire de Yasmine Hammamet, a déroulé le tapis rouge pour ses invités venus de pays arabes, d’Europe et d’Amérique latine.

La cérémonie d’ouverture de cette nouvelle manifestation cinématographique, organisée du 4 au 11 juin dans la ville touristique de Hammamet, a eu lieu en présence de la ministre des Affaires culturelles, Hayet Guettat Guermazi.

Un hommage a été rendu à l’actrice égyptienne Leila Aloui et au grand acteur tunisien, Raouf Ben Amor.

L’actrice est une grande habituée des festivals de film dans le pays. Elle a exprimé son bonheur de se retrouver en Tunisie. La création de ce festival cinématographique international en Tunisie, et à Yasmine Hammamet en particulier, ravive l’espoir de voir une dynamique culturelle et cinématographique dans les pays arabes, a-t-elle estimé.

Raouf Ben Amor, ému, a déclaré que cet hommage lui est rendu après un parcours artistique de près d’un demi-siècle.

Partant de l’importance de la culture pour les sociétés, l’acteur aspire voir de “nouveaux festivals cinématographique dans chaque gouvernorat afin que la Tunisie demeure une destination privilégiée sur le plan touristique et culturel”.

Le directeur du MIFF, Mokhtar Ajimi, cinéaste, a souhaité que ce festival puisse ” apporter une plus-value à la scène cinématographique en Tunisie et aider à dynamiser la vie culturelle nationale “.

Le comité organisateur est déterminé à renforcer la visibilité du festival sur la scène internationale afin d’en faire un grand festival du tourisme culturel, a-t-il ajouté.

Les organisateurs du MIFF ont annoncé que l’accès aux projections est gratuit pour toute la durée du Miff. Parmi les films au programme de ce dimanche, un chef d’oeuvre du cinéma égyptien, Le Destin (Al Massir) de Youssef Chahine, projeté en présence de Leila Aloui.

Au line-up du MIFF, une soixantaine de films issus de 21 pays qui ont été primés ou nominés dans de manifestations cinématographiques d’envergure. Il s’agit de films porteurs d’une cause humaine.

Le festival décernera “Le Galion d’or ” aux meilleurs films de la compétition officielle composée de trois sections du genre longs-métrages de fiction et documentaires et courts-métrages. Hors compétition, le festival propose une sélection de films dans trois sections; Cinéma et patrimoine, Cinéma et mémoire et Panorama.

Le MIFF s’ajoute aux autres grands festivals annuels sur la scène nationale, notamment les Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) et Manarat. Ce dernier est organisé également en été, au mois de juillet.

Ce festival a été créé à l’initiative de la société “Essalam” présidée par Ali Miaoui, une compagnie touristique qui gère l’espace de la Médina Yasmine Hammamet et trois unités hôtelières dans cette station balnéaire. Il est organisé avec le soutien des ministères des Affaires culturelles et du Tourisme et en partenariat avec plusieurs institutions du secteur privé.

Ce nouveau-né à vocation culturelle et touristique ambitionne de dynamiser la vie culturelle à Yasmine Hammamet et d’en faire une destination pour le cinéma international.