Présentation du livre “Démarche environnementale intégrée : cas du Grand Sfax”

Fruit de 30 ans de recherches scientifiques sur la question environnementale à Sfax, le livre “Démarche environnementale intégrée : cas du Grand Sfax”, a fait l’objet, samedi4 juin 2022, d’une rencontre organisée à l’initiative de l’Université de Sfax et de l’Association Santé et Environnement et à laquelle ont pris part une pléiade de chercheurs, d’acteurs de la société civile et de représentants des médias.

Cette rencontre, qui s’insère dans le cadre du 4ème Forum des Jeunes chercheurs Eco-citoyenneté et tenue à l’occasion de la célébration de la journée de l’environnement, a permis de mettre en lumière les efforts des chercheurs pendant une trentaine d’années autour de la question environnementale en général et dans la région de Sfax en particulier, a fait savoir Imed Gargouri, chercheur et membre de l’équipe éditoriale de ce Livre édité en 194 pages et auquel ont contribué 50 chercheurs.

Articulées autour de 7 chapitres, les recherches contenues dans l’ouvrage proposent une série de solutions pour les problématiques environnementales dans le cadre d’une économie verte, a fait savoir le chercheur Boubaker El Euch.

“Ce livre est un outil d’aide à la décision pour les décideurs et consacre une approche intégrée de la question environnementale”, a-t-il ajouté, rappelant que les principaux axes et problèmes environnementaux autour desquels sont articulées les études et recherches concernent notamment la pollution atmosphérique, la pollution industrielle, les problèmes de la nappe phréatique et les déchets ménagers.

De son côté, le vice-recteur de l’Université de Sfax, Ali Baklouti a affirmé que l’Université veille à la valorisation des recherches et s’emploie à élargir son spectre de diffusion, faisant savoir que la bibliothèque digitale créée par l’Université de Sfax illustre cette orientation.

Pour la Présidente de l’Association Santé et Environnement Amel Mabrouk, le Forum “Eco-citoyenneté”, cette manifestation annuelle, cherche à mettre en valeur les résultats des recherches accomplies en faveur d’un développement durable et à apporter des solutions aux problématiques actuelles liées à l’environnement dans la région de Sfax.

Plusieurs participants à cette rencontre ont évoqué la crise des déchets à Sfax, regrettant que la crise ait été toujours banalisée au lieu de chercher à mettre en application les solutions scientifiques qui peuvent être envisagées dans le cadre d’un partenariat international avec des pays et des universités et centres de recherche confirmés.

A noter que le programme du 4ème Forum des jeunes chercheurs et Eco-citoyenneté comporte une série d’interventions et de communications évoquant nombre de problèmes environnementaux d’un point de vue citoyen. Parmi les thématiques débattues figurent “La transition écologique et le concept de green Hopital”,

“L’expérience de jeunes science Kerkennah dans la conservation des tortures marines aux îles”, “L’impact des changements climatiques sur les côtes”.