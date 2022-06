Si l’on en croit des sources spécialisées, reprises par l’APS, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (Opep+, 13 membres de l’Opep et 10 pays producteurs non-membres) a décidé, lors de sa 29ème réunion ministérielle, d’une hausse de la production pétrolière totale de l’alliance de 648 000 barils barils/jour en juillet prochain. C’est ce qu’a déclaré le ministre algérie de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab.

A rappeler au passage que la dernière augmentation remonte à juillet 2021, date de mise en œuvre d’un plan d’augmentation graduelle. Depuis cette date, l’augmentation mensuelle décidée a été toujours autour de 400 000 barils/jours (420 000 barils/jour en juin 2022).