Un troisième appel à projets “Youth4Tech” a été lancé par le programme “Innov’i- EU4Innovation” dans le cadre de son fonds d’accompagnement de l’entrepreneuriat innovant. Ce fonds propose des subventions allant de 40 mille € (129 000 dinars) à 70 mille € (228 000 dinars) pour des actions d’une durée de 7 à 12 mois.

L’appel à projets est destiné aux ONG et associations, entreprises privées ou publiques, établissements publics à caractère non administratif, ou opérateur du secteur public disposant d’une autonomie financière suffisante pour gérer le volume total de la subvention demandée.

Les projets recherchés devraient cibler la sensibilisation et la transmission de la culture entrepreneuriale aux jeunes de 8-24 ans et le renforcement des compétences entrepreneuriales des jeunes de 8-24 ans.

Ces organisations tunisiennes doivent être implantées en Tunisie, mais elles peuvent postuler en partenariat avec des codemandeurs tunisiens ou étrangers.

Le présent appel met plus spécifiquement l’accent sur la sensibilisation et le renforcement de la culture entrepreneuriale, y compris dans les régions. Le dernier délai de soumission du dossier de candidature est prévu pour le 14 juillet 2022.

Pour rappel, Innov’i – EU4Innovation est un projet de 5 ans (2019-2024), d’appui à l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation en Tunisie, financé par l’Union européenne, à hauteur de 14,5 millions d’euros, et mis en œuvre par Expertise France.

L’objectif général du projet Innov’i – EU4Innovation est de contribuer au développement économique durable et inclusif de la Tunisie, à travers le renforcement, la structuration et la valorisation de l’écosystème de l’innovation et de l’entrepreneuriat.