Le volume des exportations a enregistré un léger rebond de 3,8%, en avril 2022, après la baisse enregistrée au mois de mars dernier. Celui des importations a maintenu leur orientation à la hausse (+4%). Suite à cette évolution, le taux de couverture demeure quasi-stable à 78,4%, selon la note sur le Commerce extérieur aux prix constants/Base 2015 publiée, mardi, par l’INS.

Les prix des produits exportés et importés poursuivent leur tendance haussière avec des augmentations respectives de 0,7% et 2,1% par rapport à mars 2022.

Hausse des exportations en volume

Après avoir enregistré une baisse de 7,5% en mars, le volume des exportations a augmenté de 3,8% en avril. Cette reprise provient principalement, des fortes augmentations enregistrées dans le secteur de l’énergie et des lubrifiants dont le volume des exportations s’inscrit en hausse de 60,8%, ainsi que, le secteur des mines, phosphates et dérivés, dont les volumes ont plus que doublé (+102,9%), après leur chute de 60,3% en mars.

De même, les secteurs de l’agriculture et industries agro-alimentaires et le secteur du textile, habillement et cuir ont vu les volumes de leurs exportations augmenter respectivement de 11,3% et 5,3%.

D’autre part, les volumes d’exportations des industries mécaniques et électriques, sous l’effet de la forte baisse dans les industries électriques (-15,9%), ont fléchi de 10,6%.

Il en est de même dans les industries diverses (-15,5%).

Augmentation du volume des importations

En avril, le volume des importations a poursuivi sa hausse continue depuis cinq mois, en augmentant de 4% par rapport à mars. Cette hausse est due principalement, à l’augmentation du volume d’importation des produits alimentaires (+98,7%). Le volume d’importation des produits énergétiques a progressé de 4,8%.

Cependant les volumes des importations de biens de consommation ainsi que ceux des matières premières et demi-produits ont régressé respectivement de 7,7% et 4,9%. Le volume d’importation des biens équipements a affiché une stagnation (+0,6%).

Evolution des échanges hors énergie

En avril, hors énergie, le volume des exportations a baissé pour le deuxième mois consécutif de 0,9%, alors que le volume des importations a augmenté de 4,6%.

Par ailleurs, les prix hors énergie ont enregistré une légère hausse à l’export de 0,4% et une augmentation de 3,5% à l’import engendrant une baisse de 3 points des termes de l’échange hors énergie pour s’établir à 86,7%.